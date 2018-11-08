15-летние подростки получили срок за угон двух ВАЗов

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-08T12:08:38+03:00

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Двух 15-летних подростков в Барнауле осудили за угон автомобилей.

Как сообщили в Следственном управлении СК по краю, в конце апреля этого года один из подростков в компании детей (от 11 до 13 лет) совершил кражу автомобиля ВАЗ 2104, принадлежащего жителю Барнаула.

- Он открыл незапертую дверь, сел за руль, а его товарищи толкали автомобиль. Похищенным юноша распорядился по своему усмотрению, - рассказали в ведомстве.

Через несколько дней подросток уже со своим 15-летним другом точно также решили угнать ВАЗ 21061. Однако они столкнулись с припаркованной во дворе иномаркой и скрылись с места происшествия.

15-летних товарищей судили по двум статьям – кража и угон, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Одному из них назначили два года и один месяц лишения свободы условно, а второму присудили реальный срок - два года.

Отмечается, что дети, которые участвовали в первом преступлении, не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.