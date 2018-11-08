Около 100 кг хлебобулочных изделий забраковали на Алтае

СЕГОДНЯ 12:02 2018-11-08T12:03:39+03:00

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Около 100 килограммов некачественных хлебобулочных и кондитерских изделий забраковали в Алтайском крае.

Такие данные приводит пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону за прошедшие девять месяцев этого года. Всего же было проведено 25 проверок, во время которых оценивалась «чистота» производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.

- Во всех проверках были выявлены нарушения, - говорят в ведомстве.

В частности, у специалистов были претензии к санитарно-техническому состоянию помещений, где производится и хранится продукция, где моют инвентарь, к качеству его дезинфекции и к соблюдению правил личной гигиены персоналом.

По всем нарушениям были выданы предписание об их устранении.

Помимо этого из оборота было изъято около 100 кг забракованной продукции. В числе самых распространенных нарушений - несоответствие требованиям технических регламентов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям и некоторые другие.