Электронные учебники и тележку-сейф для них приобрела барнаульская гимназия

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-08T11:22:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Планшеты с установленными электронными учебниками приобрела гимназия №45 Барнаула.

Как сообщили в пресс-центре администрации города, закуплено 20 планшетов на сумму 315 тысяч рублей и тележка-сейф для их хранения. Учебники предназначены для углубленного изучения русского языка и литературы.

В комитете по образованию сказали, что гимназия №45 станет базовой площадкой, где педагоги школ Октябрьского района смогут научиться работать с новым оборудованием.

Читайте также:

Электронные учебники вводят в барнаульской школе школы №134

Предполагается, что по новым учебникам начальные классы будут изучать английский язык. А старшие получат доступ к книгам по русскому языку, математике, биологии и другим предметам. Но это совершенно не означает, что они распрощаются с бумажными учебниками. Ученикам будут выдавать электронные учебники на занятия, а вот домой на руки их забирать нельзя (подробнее)