2018-11-08T11:22:01+03:00
Общество

Электронные учебники и тележку-сейф для них приобрела барнаульская гимназия

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Электронные учебники и тележку-сейф для них приобрела барнаульская гимназияЭлектронные учебники и тележку-сейф для них приобрела барнаульская гимназияФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Планшеты с установленными электронными учебниками приобрела гимназия №45 Барнаула.

Как сообщили в пресс-центре администрации города, закуплено 20 планшетов на сумму 315 тысяч рублей и тележка-сейф для их хранения. Учебники предназначены для углубленного изучения русского языка и литературы.

В комитете по образованию сказали, что гимназия №45 станет базовой площадкой, где педагоги школ Октябрьского района смогут научиться работать с новым оборудованием.

Читайте также:

Электронные учебники вводят в барнаульской школе школы №134

Предполагается, что по новым учебникам начальные классы будут изучать английский язык. А старшие получат доступ к книгам по русскому языку, математике, биологии и другим предметам. Но это совершенно не означает, что они распрощаются с бумажными учебниками. Ученикам будут выдавать электронные учебники на занятия, а вот домой на руки их забирать нельзя (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24