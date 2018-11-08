Трамвай протаранил иномарку в Барнауле
В Барнауле трамвай протаранил легковой автомобиль на пересечении улиц Анатолия и Радищева. К счастью, никто не пострадал.
Как сообщает сообщество «Барнаул22», иномарка не уступила вагону дорогу. Как рассказывают очевидцы, за рулем автомобиля находился мужчина.
- Сам виноват. Скорость не снижал, чтоб убедиться, что помехи нет, по сторонам не смотрел. Ещё за простой электротранспорта удержать с водителя, пусть головой думает в следующий раз, - комментируют происшествие горожане.
- Раз в месяц там дтп! Может что-то предпринять надо властям? Год назад там знак висел на каком-то доисторическом столбе, явно не по госту, а с другой стороны вообще знака не было, - пишет Артём Петров.
Трамвай протаранил иномарку в Барнауле.
- Там знаки поставить бы надо, что переезд, - считает Макс Цахилаев.
Но, судя по видео, обзору водителей ничто не мешает.