СЕГОДНЯ 10:58 2018-11-08T10:59:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле трамвай протаранил легковой автомобиль на пересечении улиц Анатолия и Радищева. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщает сообщество «Барнаул22», иномарка не уступила вагону дорогу. Как рассказывают очевидцы, за рулем автомобиля находился мужчина.

- Сам виноват. Скорость не снижал, чтоб убедиться, что помехи нет, по сторонам не смотрел. Ещё за простой электротранспорта удержать с водителя, пусть головой думает в следующий раз, - комментируют происшествие горожане.

- Раз в месяц там дтп! Может что-то предпринять надо властям? Год назад там знак висел на каком-то доисторическом столбе, явно не по госту, а с другой стороны вообще знака не было, - пишет Артём Петров.

Трамвай протаранил иномарку в Барнауле.

- Там знаки поставить бы надо, что переезд, - считает Макс Цахилаев.

Но, судя по видео, обзору водителей ничто не мешает.