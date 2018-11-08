Барнаульцы попадут в эфир телеканала ТНТ

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-08T10:45:07+03:00

Увидеть их на экране можно будет в январе

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11 жителей Барнаула прошли отбор и теперь их покажут в эфире телеканала ТНТ.

Напомним, 2 сентября передвижная студия ТНТ побывала в Барнауле. Съемочная группа провела здесь плодотворный день: они сняли десятки роликов в рамках Всероссийской акции «Попади на ТНТ» и теперь огласили список лучших.

- Из нескольких тысяч, снятых по всей России отобрали 286 наиболее ярких видео и в этом списке оказались 11 барнаульцев, - рассказывают представители телеканала.

В числе счастливчиков оказались блогеры, визажисты, артисты, танцоры и обычные жители города, тем не менее, очень яркие и запоминающиеся. Все они записывали короткие ролики с «участием» звезд телеканала. Увидеть их на экране можно будет уже в январе.

Кстати, за все время акции, передвижная студия побывала в 26 городах и преодолела около 15 тысяч километров.

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