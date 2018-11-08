Двух подростков осудили за катание на чужой машине

СЕГОДНЯ 10:32 2018-11-08T10:33:58+03:00

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Этой весной группа мальчишек, которым было от 11 до 13 лет, украли вазовскую «четверку». Машина была не заперта и парни решили покататься. Один сидел за рулем, а его товарищи при этом толкали автомобиль.

Через несколько дней «водитель» со своим 15-летним другом угнали вазовскую «шестерку».

- Однако реализовать преступный умысел они не смогли, так как столкнулись с припаркованным во дворе автомобилем Хонда, после чего покинули место происшествия, - сообщили в краевом следственном комитете.

Хулиганов быстро вычислили и против двоих из них возбудили уголовное дело по статьям о краже и неправомерном завладением транспортным средством.

- В ходе следствия собраны достаточные доказательства причастности несовершеннолетних к инкриминируемым им деяниям, которые суд принял во внимание и назначил наказание: одному - 2 года 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, второму - 2 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года, - сообщили следователи.