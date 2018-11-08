Алтайским семьям выплатили 21 млн рублей материнского капитала

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-08T11:32:19+03:00

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Порядка 21 млн рублей получили алтайские семьи в качестве ежемесячных выплат по программе материнского капитала.

По данным на начало ноября, с заявлениями обратилась 421 семья. Получить такую поддержку могут семьи, в которых второй ребенок родился или был усыновлен в этом году.

- Семьи, желающие оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала, могут обратиться с заявлениями в клиентские службы Пенсионного фонда по месту жительства или в многофункциональный центр. Заявление рассматривают в течение месяца, еще десять рабочих дней отводится на перевод средств. Деньги перечисляют на счет родителя, - сообщается на официальном сайте правительства Алтайского края.

Размер ежемесячной выплаты на ребенка из средств материнского капитала в Алтайском крае составляет 9434 рубля. Претендовать на выплату могут семьи, чей доход в расчете на члена семьи ниже 15 тыс. рублей