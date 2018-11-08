В Алтайском крае высадили 1,7 млн саженцев деревьев

СЕГОДНЯ 09:43 2018-11-08T09:43:48+03:00

Акция прошла в лесничествах региона в сентябре - октябре. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

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В Алтайском крае в рамках акции «Живи, лес!» высадили 1,7 млн саженцев деревьев. Акция прошла в лесничествах региона в сентябре - октябре.

По данным управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, проект поддержали более трех тысяч жителей региона. Это представители органов власти и местного самоуправления, сотрудники лесничеств, работники арендаторов лесных участков, студенты и школьники, добровольцы.

Осенью в Алтайском крае убрали мусор в лесах на площади, превышающей 570 гектаров. Более 1,7 миллиона сеянцев и саженцев различных пород высадили на территории около 750 гектаров, также в крае заложили парки, скверы, создали памятные места.

Сотрудники лесничеств провели 28 тематических лекций о лесе и 94 практических занятия в учебных заведениях.