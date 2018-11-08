Виктор Томенко отчитался перед Виталием Мутко о подготовке к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 09:21 2018-11-08T09:21:48+03:00

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Виктор Томенко отчитался перед зампредседателя правительства РФ Виталием Мутко о подготовке к отопительному сезону

Селекторное совещание состоялось 7 ноября. На нем обсудили проблемы в связи с неготовностью объектов энергетики и ЖКХ к отопительному сезону.

- В Алтайском крае работа ведется в соответствии с графиком, утвержденным нормативными документами правительства края и муниципальных образований, - сообщает официальный сайт региона.

Сейчас все объекты теплоснабжения запущены в работу. На подготовку жилищно-коммунального комплекса муниципалитетов предусмотрено более 1,5 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Выполнены работы по перекладке 84 километра ветхих тепловых сетей и 148 километра ветхих водопроводных сетей, что превышает плановые значения. Заменено 204 котла.

Суммарные запасы угля на объектах малой теплоэнергетики составляют 142 тысячи тонн. Это выше нормативного запаса. На случай ЧС создан резервный запас угля в объеме более 50 тыс. тонн.