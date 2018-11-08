Хоккеисты «Алтая» проиграли «Челнам»

СЕГОДНЯ 08:29 2018-11-08T08:29:07+03:00

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Хоккеисты барнаульского клуба «Алтай» накануне, 7 ноября, стартовали во втором круге первого этапа первенства РХЛ и проиграли на выезде «Челнам».

Поначалу наш вратарь Кирилл Волохин справлялся с давлением соперника. Несколько сложных бросков он отбил. При этом уже ближе к концу стартовой двадцатиминутки гости открыли-таки счет. Отличился Динар Фасахутдинов. Кстати он же под самый занавес периода оформил на свое имя дубль.

Второй игровой отрезок оказался для нашей команды неудачным. «Челны» смогли реализовать два броска. Причем второй гол они оформили, когда на лавке штрафников «Алтая» сидел игрок. Как результат – 2:2 перед заключительным перерывом.

Окончательный счет установили в начале третьего периода. Барнаульцы вновь «отличились»: заработали удаление, а после этого пропустили шайбу. Как итог – 3:2 в пользу хозяев льда.

Сегодня, 8 ноября, в Набережных Челнах состоится повторная встреча.