Студент-первокурсник барнаульского колледжа продавал наркотики

СЕГОДНЯ 08:26 2018-11-08T08:26:50+03:00

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18-летний студент одного из барнаульских колледжей пойдет под суд за незаконный оборот наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе Алтайского Линейного управления МВД, полицейские задержали первокурсника в момент сбыта наркотического средства. Во время обыска по месту жительства оперативники обнаружили упаковки с семенами дикорастущего растения и приспособление для курения.

- По данным следствия, студент распространял наркотические средства среди своих знакомых, а также употреблял их сам, - сказали в ЛУ МВД.

Юноше предъявили обвинение по части 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса («Незаконный сбыт наркотических средств»). Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Уголовное дело передано в суд.

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