Барнаулец Дмитрий Золотов стал чемпионом мира по панкратиону

СЕГОДНЯ 07:41 2018-11-08T07:41:15+03:00

Наш спортсмен выступал в весовой категории до 100 кг

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Барнаулец Дмитрий Золотов второй раз подряд одержал победу на чемпионате мира по панкратиону.

В этом году соревнования прошли в белорусском городе Бобруйске в начале ноября. Об этом сообщает «Алтайский спорт».

Дмитрий Золотов выступал в весовой категории до 100 кг среди спортсменов старше 20 лет в разделе семи-контакт.

Кстати, Дмитрию Золотову 42 года, но он предпочитает бороться с сильнейшими спортсменами без скидок на возраст.

- Разница в возрасте чувствуется. Но пока есть результат - буду выступать. Перестану побеждать - завершу карьеру. Ветеранские турниры мне не очень интересны, - цитирует словам спортсмена издание.

Справка КП

По данным из открытых источников, панкратион - олимпийский вид единоборства, которое вошло в программу Олимпийских игр в 648 г. до н. э. Легенды называют создателями панкратиона древнегреческих героев — Тесея и Геракла.