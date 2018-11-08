Алтайский гребец стал победителем Кубка Черного моря по SUP-серфингу
Гребец Андрей Крайтор, выступающий за Алтайский край, стал победителем соревнований по SUP-серфингу «Кубок Черного моря».
Соревнования проводились в начале ноября. В это время погода на побережье еще довольно приятная, чего не скажешь про Сибирь. Спортсмены боролись за награды в четырех дисциплинах:
- TECHNICAL RACE (техническая гонка) – гонка по дистанции 400-800 метров.
- SPRINT – гонка на дистанции 100 метров.
- FREESTYLE – гонка проводится парами, задача сделать максимальное количество оборотов вокруг знака за 3 минуты.
- MARAFON – гонка проводится в свободном классе, по дистанции 5-10 километров.
В итоге Андрей Крайтор по результатам всех стартов стал лучшим.
- Я стал абсолютным победителем в сумме всех дистанций! Было невероятно круто, весело и тепло! Спасибо всем! – сказал сам спортсмен.
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