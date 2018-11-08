Барнаул чистят 66 снегоуборочных машин

СЕГОДНЯ 07:03 2018-11-08T07:03:12+03:00

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В ночь на 8 ноября с барнаульских дорог вывезли больше 2 тыс. кубометров снега. Против гололеда на улицы высыпали 660 тонн песка и соли.

Сейчас на улицах работают 66 снегоуборочных машин, в том числе четыре пескоразбрасывателя, 15 коммунальных машин, шесть тракторов со щетками и 14 тракторов с ковшами (КУН), автогрейдер. Семь фронтальных погрузчиков и 18 самосвалов сегодня вывозят снег из города на снегоотвалы.

В работе по расчистке города от снега задействованы 85 дворников и 38 грузчиков.

- Снегоуборочная техника сейчас работает на всех проспектах города, улицах Власихинской, Попова, А.Петрова, Малахова, Балтийской, Шумакова, Взлетной, Покровской, 42 Краснознаменной бригады, Г.Исакова, Пионеров, Советской, Калинина, Профинтерна, Воровского, 8 Марта, Г.Титова, Северо-Западной, Тимуровской, Глушкова, Э.Алексеевой, П.Сухова, 80 Гвардейской Дивизии, Смирнова, Кулагина, Союза Республик, Путиловской, Парфёнова, Профсоюзов, 40 лет Октября, Чудненко, Шевченко, бульваре 9-го Января, Аванесова, Загородной, Кутузова, Челюскинцев, Партизанской, Гоголя, Короленко,Никитина, Пушкина, Ползунова, Л.Толстого, Анатолия, Змеиногорском и Павловском трактах и других, - сообщает горадминистрация.

Автомобилистов просят быть осторожными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.