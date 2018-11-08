Тело парня обнаружили на козырьке дома в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:58 2018-11-08T06:58:32+03:00

Он выпал с девятого этажа

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ЧП произошло в Индустриальном районе Барнаула 7 ноября - при падении с девятого этажа многоэтажного дома погиб молодой мужчина.

Как сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», его тело упало на козырек дома по адресу Лазурная, 56.

- К сожалению, полученные при падении травмы оказались несовместимые с жизнью. Приехавшие на место происшествия медики констатировали его смерть, - написали в паблике.

Пока не ясно, был это несчастный случай или намеренный. На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые устанавливали все обстоятельства происшествия. Также подключились следователи – они проведут доследственную проверку.

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