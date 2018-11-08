В Барнауле ищут перевозчика на маршруты №33, 77, 121

СЕГОДНЯ 06:56 2018-11-08T06:56:43+03:00

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Барнаульская мэрия объявила конкурс на осуществление пассажирских перевозок по маршрутам №33, 77, 121.

При оценке заявок будет учитываться опыт перевозчика, состояние автопарка, а также количество дорожно-транспортных происшествий по вине перевозчика.

Заявки на участие в открытом конкурсе с приложением документов принимаются с 9 ноября по 6 декабря в будние дни с 08.00 до 17.00 (пятница до 16.00) по адресу: ул.Короленко, 58, каб.12. Подведение результатов открытого конкурса запланировано на 25 декабря.

Ранее мы сообщали со ссылкой на информацию перевозчиков о нехватке водителей. Сейчас некомплект составляет порядка 40 процентов. Также представители отрасли заявляли, что автопарк изношен на 80 процентов. Все это может сказаться на обычных жителях, которые из-за сходов транспорта с рейсов по различным причинам будут вынуждены дольше ждать на остановках.