Следователи: 14-летняя жительница Барнаула найдена

СЕГОДНЯ 06:32 2018-11-08T08:11:12+03:00

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Алтайские следователи накануне подключились к поискам 14-летней жительницы Барнаула. По последним данным, девочка все же вернулась домой.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», во вторник, 6 ноября, девочка в 17.00 вышла из школы, расположенной на проспекте Комсомольском, 68, и исчезла. До дома она так и не дошла. По некоторой информации она могла находиться в районе улицы Эмилии Алексеевой.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. По их информации, все это время девочка выходила на связь с родными и говорила, что находится в городе.

- Накануне вечером она все же вернулась домой. С ней все хорошо: они жива и здорова, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент следователи занимаются выяснением обстоятельств, из-за которых школьница приняла решение уйти из дома. Также пока неизвестно где она была все это время.

Проверка продолжается.