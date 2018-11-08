ВТБ в Алтайском крае в 1,5 раза увеличил выдачу ипотеки

СЕГОДНЯ 06:29 2018-11-08T06:29:57+03:00

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За первые девять месяцев 2018 г. розничный бизнес ВТБ в Алтайском крае и республике Алтай выдал ипотечных кредитов на сумму 5 млрд рублей, что на 46% превышает результат января-сентября 2017 года.

Клиенты банка оформили более 3,4 тыс. ипотечных кредитов, что на 34% превышает количество выдач за аналогичный период 2017 г. Ипотечный портфель банка в регионе по состоянию на 1 октября составил 18 млрд рублей (+5% к началу 2018 г.)

Наиболее популярным у клиентов остается приобретение недвижимости на вторичном рынке. За девять месяцев текущего года на нее пришлось 74% от общего объема выдач.

На фоне рекордно низких ставок сохраняется интерес населения к программе рефинансирования. С начала года ею воспользовались 410 клиентов, общая сумма выдач составила 571 млн рублей. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года этот показатель вырос в полтора раза.

Высокую динамику роста выдач показало потребительское кредитование. За девять месяцев 2018 года жители Алтайского края оформили около 15 тысяч кредитов наличными на общую сумму 7 млрд рублей, что на 34% превышает показатель за тот же период 2017 года. Портфель потребительских кредитов на 1 октября 2018 года составил 13,4 млрд рублей, показав рост с начала года на 15%.

На приобретение автомобилей банк выдал 543 кредита на сумму 435 млн рублей. Портфель автокредитов по итогам девяти месяцев 2018 года составил 952 млн рублей.

Общий объем кредитных выдач по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 36% - до 12,4 млрд рублей. Розничный кредитный портфель банка в регионе на 1 октября 2018 года составил 34 млрд рублей (+8% к началу 2018 года).

Портфель привлеченных средств увеличился до 21,6 млрд рублей.

Управляющий розничного бизнеса ВТБ в Алтайском крае и республике Алтай Сергей Никулин отметил, что спрос на кредитные продукты банка ВТБ в регионе достаточно высок: «Приемлемый уровень процентных ставок и лояльные требования банка к своим действующим клиентам способствуют тому, что кредитная активность жителей региона сохранится».