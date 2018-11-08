Модернизацию пространства проведут в алтайской «Шишковке»

СЕГОДНЯ 05:51 2018-11-08T05:51:55+03:00

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В алтайское краевой библиотеке им В.Я. Шишкова уже начались работы по модернизации 1 этажа. На проект выделена целевая субсидия в размере 12 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, еще в конце 2017 года в учреждении полностью заменили электропроводку, установили современные системы освещения и пожарной сигнализации.

Проект модернизации холла 1 этажа библиотеки выполняла компания «Вита Рус» (Рязань).

Сейчас полным ходом идут работы по ремонту холла и кафе – на это отведено чуть более 3 млн. рублей. Еще около 5 млн. будет потрачено на изготовление и установку мебели и специализированного RFID-оборудования. В библиотеке будет установлена специальная станция для самостоятельной сдачи книг и, таким образом, будет решена давняя, пусть не глобальна, но проблема: нередко читателям неудобно сдавать литературу в рабочие часы библиотеки. А после запуска станции эта опция будет доступна барнаульцам 2 часа в сутки, 7 дней в неделю. Станция примет книги без участия библиотекаря. Главное – пользователю надо иметь электронный читательский билет.