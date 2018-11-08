На Старом мосту в Барнауле ограничили движение

СЕГОДНЯ 05:10 2018-11-08T05:10:25+03:00

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В Барнауле ограничили проезд по Старом мосту. Оно будет действовать сегодня до 16.00. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Частично ограничено движение по Старому коммунальному мосту в Барнауле. Для автомобильного транспорта закроют полосу по направлению из Новоалтайска в Барнаул, из Барнаула в Новоалтайск проезд будет открыт, - сообщается на официальном сайте краевой столицы.

Полоса будет закрыта также в пятницу, 9 ноября. Время перекрытия с 9.00 до 16.00. Ограничение движения связано с ремонтом деформационных швов.

- Безопасность дорожного движения будут обеспечивать экипажи ГИБДД, - сообщают в управлении федеральных автомобильных дорог «Алтай». Водителей просят быть внимательными, учитывать информацию и заранее планировать маршрут для поездок. Телефон диспетчерской службы: (3852) 63-14-59.