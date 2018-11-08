Погорельцы просят о помощи

СЕГОДНЯ 04:34 2018-11-08T04:34:50+03:00

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На Алтае в ночь на 7 ноября в Панкрушихинском районе в селе Зятьково сгорел дом пожилой женщины. Сгорело абсолютно все, удалось спасти только документы. Близкие пенсионерки попросили жителей о помощи.

- Сгорел дом по улице Пролетарской 4/2. В нем проживала моя мама Татьяна Волокитина и мой брат Семен Волокитин. Впереди зима, у них не осталось даже одежды, - написала в социальных сетях Любовь Пушкарева.

Семья просит помочь вещами. Одежда для мальчика: рост 112 см, размер ноги 33, предположительный размер 40. У женщины: рост 168, нога 39, размер 42-44.

- Возможно, кто-то сможет помочь, пишите на ватсап по номеру 9132176096, будем благодарны любой помощи, - пишет родственница погорельцев.