На Алтае откроют первый мобильный технопарк

СЕГОДНЯ 04:19 2018-11-08T04:19:53+03:00

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В Алтайском крае появится мобильный детский технопарк «Кванториум» за 20 млн рублей. Он начнет свою работу в следующем году.

- Он будет создан на базе перевозной автомобильной станции, оснащенной оборудованием для обучения по предмету «Технология» и по программам дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности и включает в себя 4 квантума: VR/Промдизайн, Гео/ИТ, Робо/Аэро, Хай-тек, - рассказали в краевом минобрнауки.

Предполагается, каждый год на его базе более 1 тыс. детей из удаленных сел смогут бесплатно получить дополнительное образование. Летом мобильный технопарк будет задействован в работе краевых профильных лагерей, в том числе инженерно-технической направленности.

Также Алтайскому краю в 2019 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» будут выделены средства на внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей.

Таким образом, на базе детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» будет создан региональный модельный центр дополнительного образования детей и сеть опорных центров в каждом муниципалитете, педагоги пройдут соответствующее обучение.

Это позволит развивать заочные и сезонные школы для мотивированных детей, дистанционные курсы дополнительного образования детей и в целом увеличить к 2022 году охват детей в Алтайском крае в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами до 76%.