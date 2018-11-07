В алтайские дома-интернаты отправились «Шевроле-Нивы»

7 Нояб. 18:30 2018-11-07T18:31:49+03:00

Церемония состоялась 7 ноября на площадке перед краевым театром драмы Фото: предоставлено пресс-службой

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13 домов-интернатов, пять комплексных центров и краевой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» получили автомобили «Шевроле Нива».

Как сообщил в правительстве Алтайского края, ключи от 19 машин руководителям соцучреждений вручил губернатор Виктор Томенко. Церемония состоялась 7 ноября на площадке перед краевым театром драмы.

- Новая партия машин позволит повысить доступность услуг для населения в тех территориях, где необходимо преодолевать большие расстояния по сложным маршрутам, чтобы своевременно доставить нуждающихся в медицинские и иные учреждения, - подчеркнул Виктор Томенко.

Он добавил, что учреждения социальной защиты в крае работают на высоком уровне. Их услугами пользуются более 80 тысяч наших земляков. На стационарном обслуживании находятся более 5 тысяч человек.

Отмечается, что на приобретение машин из средств краевого бюджета и Пенсионного фонда выделено 13 миллионов рублей.