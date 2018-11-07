КамАЗ с сахарной свеклой опрокинулся в Алтайском крае
КамАЗ, груженый сахарной свеклой, опрокинулся в Алтайском крае днем 7 ноября.
Как сообщили очевидцы в паблике «Барнаул 22», авария случилась на дороге Новороманово-Черемное, идущей через бор.
По все видимости, машина везла свеклу на переработку на Черемновский сахарный завод. Водитель не справился с управлением и его занесло. Опрокинулся второй прицеп. На фото виден трактор с ковшом, скорее всего, после ДТП он сгребал корнеплоды обратно в прицеп.
Конечно же, комментаторы в паблике вспомнили поговорку «И на нашей улице перевернется грузовик с пряниками».
Скриншот с паблика "Барнаул 22"
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