Пациентка скончалась по вине опытного врача

7 Нояб. 15:36 2018-11-07T16:53:22+03:00

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Врача-инфекциониста городской больницы Новоалтайска будут судить за смерть пациентки.

По данным следствия, в сентябре минувшего года в инфекционное отделение госпитализировали местную жительницу. Лечащий врач, несмотря на высокую квалификацию и значительный опыт работы, некачественно обследовала пациентку, не провела необходимые анализы, в итоге неверно поставила диагноз и назначила неправильное лечение

- Основной же диагноз, который требовал неотложного лечения, был установлен поздно. Через несколько дней после поступления пациентка скончалась в реанимации, - рассказали в Следственном управлении СК по региону.

Следователи установили причинно-следственную связь между смертью женщины и неправильным оказанием ей медицинской помощи. Дело расследовали по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Оно направлено в суд.