Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»

7 Нояб. 13:46 2018-11-07T16:41:27+03:00

7 ноября партийцы собрались на площади Советов в Барнауле

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7 ноября алтайские коммунисты отметили 101-ю годовщину Великой Октябрьской революции.

С утра из-за шествия партийцев был частично перекрыт проспект Ленина. Участники митинга прошли по нему от пл. Октября до пл. Советов.

У памятника Ленину возле правительства выступили первый секретарь краевого комитета КПРФ Мария Прусакова, бывший секретарь краевого комитета Михаил Заполев, первый секретарь Барнаульского комитета партии Анатолий Барсуков и другие. Завершился митинг небольшой концертной программой.

Итогом мероприятия стала резолюция из 10 пунктов, сообщили в пресс-службе крайкома КПРФ. В ней коммунисты потребовали, в частности, отмены повышения пенсионного возраста, остановки губительной «оптимизации» социально значимых учреждений, ускорения строительства противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске и другое.