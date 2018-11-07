Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки

СЕГОДНЯ 12:52 2018-11-07T12:53:05+03:00

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Житель Горно-Алтайска пойдет под суд за то, что избил собственную мать, которая запрещала ему слушать громкую музыку.

Следствие установило, что в один из сентябрьских дней 35-летний мужчина выпивал. Вечером он сидел на летней кухне, где слушал громкую музыку и смотрел телевизор. Уже после полуночи к нему зашла мать и сделала по этому поводу замечание. Великовозрастный отпрыск стал возражать. Между родственниками произошла ссора.

- Женщина выдернула из розетки шнур и выключила все приборы. Ее сын пришел в ярость – схватил упавший на пол удлинитель и, держа его за провод, ударил мать по голове, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.

Женщина убежала в дом, где внук помог вызвать медиков и полицию.

Еще на стадии разбирательства мужчина свою вину полностью признал и раскаялся. Единственное оправдание, которое он нашел своему поступку – это нахлынувшее чувство злости и эмоции. Ударив мать, он причинил ей рану лобной части головы, что расценивается как легкий вред здоровью.

Полицейские расценили действия мужчины, как умышленные. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы. Расследование закончено. Дело передано в суд.