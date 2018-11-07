2018-11-07T12:04:38+03:00
Общество

Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

Компания ВТБ Страхование стала победителем конкурса в номинации «Лучшее коробочное решение для защиты здоровья», который проводился Агентством страховых новостей в рамках ежегодного форума «Страховой бизнес в эпоху перемен».

Победителем признан страховой полис «Управляй здоровьем», который предназначен для защиты на случай диагностирования онкологических и других серьезных заболеваний.

Страховая защита включает полную организацию лечения: перепроверку диагноза, подбор клиники и врача в соответствии с конкретным видом заболевания, разработку плана лечения, оплату медицинских услуг на сумму до 7 млн рублей, а также единовременные выплаты до 300 тысяч рублей в зависимости от выбранного варианта программы. Полисы онкострахования доступны для людей в возрасте до 75 лет.

- Уникальность нашего полиса «Управляй здоровьем» заключается в его комплексности. Он предусматривает не только выплаты и покрытие расходов на лечение, но и полную его организацию, включая проведение расширенных консилиумов по каждому случаю, разработку плана и контроль его исполнения. Также полис включает сопровождение клиентов на всех этапах лечения, юридическую и психологическую поддержку, - комментирует первый заместитель генерального ди ректора компании ВТБ Страхование Олег Меркулов. – Несмотря на сложность и глубину продукта, для клиента он максимально прост и понятен: чтобы приобрести его, не нужно заполнять анкеты, проходить медосмотры и собирать документы. Вслучае выявления заболевания все заботы о лечении возьмет на себя наша компания».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле