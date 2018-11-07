2018-11-07T11:49:50+03:00
Происшествия

В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки

Она вышла из школы, но домой не пришла
Анна СЕМИНА
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В Барнауле ведется розыск 14-летней девочки – Валентины Лучкиной, которая не вернулась после занятий.

Как сообщается в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», накануне, 6 ноября, девочка в 17.00 вышла из здания школы, расположенной на проспекте Комсомольском, 68 (Открытая (сменная) общеобразовательная школа №6), но до дома так и не дошла.

Приметы школьница: на вид 14 лет, рост средний – 160-165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы окрашены в рыжий цвет, глаза зеленые. Вчера она была одета в черную шапку и куртку, синие джинсы и белые кроссовки.

По некоторой информации может находиться в районе улицы Эмили Алексеевой.

Полиция также занимается поиском девочки. Устанавливаются причины, побудившие школьницу уйти из дома. Отрабатываются и другие версии изчезновения.

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