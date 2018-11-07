Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:28 2018-11-07T11:28:44+03:00

Он немного поползал, а потом встал и ушел

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Неизвестные выкинули мужчину из окна многоэтажки в Барнауле. Инцидент произошел в ночь на среду, 7 ноября.

Как рассказали подписчики сообщества «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», ЧП произошло в доме №171 по улице Малахова (здание общежития), возле известной сауны «Лагуна». Очевидцы вызвали наряд полиции и медиков «скорой» помощи. Однако непосредственно помощь их ему не особо понадобилась. Судя по всему он не смльно пострадал.

- Мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, поползал, встал и ушел, - говорится в сообщении.

Не исключено, что он выпал с нижних этажей, а может быть, падение смягчил выпавший снег. Впрочем, участники паблика уверены, это уже не чудо, а закономерность.

- А вот если бы трезвого выкинули, убился бы, - пишут они.

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