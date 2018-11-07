На Алтае в озере утопили УАЗик

СЕГОДНЯ 10:54 2018-11-07T10:55:12+03:00

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Водитель УАЗа не справился с управлением и утопил свой автомобиль в озере. ДТП произошло в Поспелихинском районе.

Как сообщает сайт издания «Новый путь», дорожно-транспортное происшествие произошло еще в выходные, однако известно о нем стало только сейчас. На месте аварии были задействованы сотрудники ГИБДД и МЧС. Они помогали доставать из озера утонувший автомобиль.

По предварительной информации водитель УАЗа не справился с управлением, слетел с трассы, несколько раз перевернулся и упал в озеро. Только каким-то чудом владельцу автомобиля и его пассажирам удалось выбраться на сушу до того, как машина пойдет ко дну. Правда, спасти вещи, документы и ценности не было времени.

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