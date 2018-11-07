2018-11-07T10:02:37+03:00
Общество

Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»

САПОЖКОВА Александра
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Алтайская резиденция Деда МорозаАлтайская резиденция Деда МорозаФото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайская резиденция Деда Мороза переедет на второй этаж торгово-развлекательного центра «Праздничный» на ул. Балтийская.

Как сообщили в администрации Барнаула, резиденция займет более тысячи квадратных метров. В свой День рождения, 18 ноября, алтайский Дед Мороз проведет первую экскурсию по новым сказочным «хоромам». С этого дня и по 10 января там будут ежедневно проводить экскурсии, показывать представления.

- Гости увидят волшебное дерево заветных желаний, 3D-замок, карту сказочных объектов России, музей Деда Мороза, новогодние локации для фото, - рассказали в мэрии.

13 ноября на парковке торгового центра состоится открытие новогоднего сезона с участием российского Деда Мороза из Великого Устюга и алтайского.

Время посещения резиденции: 9.00, 10.30, 12.00, 14.00, 15.30, 17.00, 18:30 без выходных. Дети до трех лет и дети-инвалиды смогут посетить экскурсии бесплатно. Малообеспеченные, многодетные семьи, а также пенсионера смогут воспользоваться 40-процентной скидкой. Для каждого гостя приготовлен сувенир от сказочного деда.

Справки по телефону: (3852) 60-80-99.

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