2018-11-07T08:25:33+03:00
Дом. Семья

Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом

Он переезжает в Улан-Удэ
Анна СЕМИНА
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Инстаграм Александра ЧеботареваИнстаграм Александра ЧеботареваФото: скриншот сайта
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Последний тигренок из барнаульского зоопарка в среду, 7 ноября, все-таки покидает отчий дом.

- Ну, вот и наступил для кого-то долгожданный, а для кого-то не долгожданный момент, когда мы будем отводить нашего тигренка в новое место жительства. Мы говорим ему не прощай, а до свидания, - говорит Александр Чеботарев, заместитель директора «Лесной сказки».

Сегодня он вместе с Ермаком (так назвали тигренка) отправляется в путь. Малыш будет жить в зоопарке города Улан-Удэ. Так как тигренок дольше всех своих братьев и сестер пробыл в «Лесной сказке», к нему было направлено наибольшее внимание со стороны посетителей и он действительно стал любимчиком, а с ними расставаться всегда очень сложно.

- Жаль, что нельзя оставить всех у нас. Было бы очень круто - единственный в мире зоопарк только тигров. Легкой дороги и сытой жизни Ермаку, - пишут комментаторы в социальных сетях.

Однако директор зоопарка всех успокаивает: наша тигрица хорошо себя зарекомендовала, как мама и кто знает, возможно, в следующем году она вновь порадует нас малышами.

- Не расстраивайтесь. Багира у нас мамка хорошая. Будем ждать малышей, - говорит Сергей Писарев.

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