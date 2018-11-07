2018-11-07T08:13:24+03:00
Общество

Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду

САПОЖКОВА Александра
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Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском садуСотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском садуФото: предоставлено пресс-службой
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Финалист конкурса «Молодой лидер» Алтай-Кокса Ирина Канаева (при финансовой поддержке социального партнера Новолипецкого металлургического комбината – благотворительного фонда «Милосердие») оборудовала игровую развивающую комнату в заринском детском саду.

Фонд «Милосердие» реализует волонтерскую программу «Стальное дерево». Конкурсная комиссия рассматривает проекты по улучшению качества жизни и городской среды. Победители получают гранты до 300 тысяч рублей.

В детском саду комбинированного вида «Светлячок» занимаются не только дошкольной, но и коррекционно-развивающей подготовкой ребятишек. В помощь педагогам и психологам Ирина оборудовала комнату детскими тренажерами, интерактивными игрушками, песочным столом, бизибордами (развивающими досками) и новой мебелью.

Помимо этого, она организовала сбор дополнительных средств на замену старых деревянных окон и дверей в помещении. В благотворительной акции «Развитие в интересах ребенка» приняли участие около 200 заринчан. Финансовую помощь оказали также администрация Заринска и городские депутаты.

«В развивающей комнате с ребятишками будут заниматься педагоги, психологи и логопеды. Современное игровое оборудование поможет сделать эти занятия более эффективными и занимательными. Самое главное, что малышам здесь нравится», - отмечает молодой лидер Ирина Канаева.

Восемь финалистов конкурса «Молодой лидер Алтай-Кокса» представили свои инициативы конкурсной комиссии «Стального дерева» и администрации Заринска. На средства фонда «Милосердие» в городе обустроили детские и спортивные площадки, отремонтировали актовый зал в общежитии для пожилых людей, провели День донора.

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