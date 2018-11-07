Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора

СЕГОДНЯ 08:02 2018-11-07T08:02:42+03:00

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Из макроэлементов в кормлении животных наибольшее значение имеют кальций и фосфор.

В организме животного кальций служит материалом для построения костной ткани. Почти весь кальций находится в скелете и только около 1% — в остальных тканях. Кальций необходим животным для регулирования реакции крови и тканевой жидкости, возбудимости мышечной и нервной ткани, свертывания крови. При недостатке кальция в кормах у молодых животных наблюдается заболевание — рахит, а у взрослых животных появляется заболевание — остеомаляция, которая проявляется в болезненном размягчении и деформации костей в результате деминерализации.

Содержание кальция в кормах различно и зависит от многих факторов: вида растений, почвы, удобрений и климата. Кальцием богаты бобовые растения — люцерновое и клеверное сено, а также корма животного происхождения и минеральные добавки.

Около 80% всего фосфора, находящегося в теле животного, концентрируется в скелете и только около 20% — в остальных тканях. Фосфор играет важную роль в обмене углеводов — фосфаты усиливают всасывание глюкозы в кишечнике. Из растительных кормов удовлетворительным источником фосфора являются злаковые корма — овес, ячмень, кукуруза. Сравнительно много фосфора в отрубях, жмыхах, шротах, кормах животного происхождения — мясокостной, рыбной и мясной муке.

В кормовых рационах необходимо учитывать соотношение фосфора и кальция; в среднем оно равно 1,5: 2, т. е. на 2 части кальция должно приходиться 1,5 части фосфора. При несоблюдении этого соотношения в кормовых рационах у животных наблюдаются тяжелые расстройства минерального обмена и усугубляются болезни остеодистрофического характера.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся все необходимые исследования на содержание в кормах макро-микроэлементов.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

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