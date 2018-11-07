2018-11-07T07:22:14+03:00
Происшествия

Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом

Она скончалась на месте происшествия
Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: Анна СЕМИНА
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Женщина-водитель попала в жуткую аварию под Барнаулом. В ее легковушку врезалась фура с прицепом.

Как рассказали очевидцы, авария произошла утром в среду, 7 ноября, около Бельмесево. По данным пресс-службы ГИБДД, авария на трассе «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан» произошла в 8.10 по местному времени.

- Предварительно удалось установить, что 33-летняя женщина на автомобиле Toyota Allion вылетела на полосу, предназначенную для встречного движения, и уже там столкнулась с грузовиком Volvo с прицепом. За его рулем был 52-летний водитель, - поясняют в ведомстве.

Удар был страшной силы и автомобиль получил значительные повреждения. Что касается его владелицы, то она получила травмы, не совмещенные с жизнью. Женщина скончалась на месте аварии, еще до приезда машины «скорой» помощи.

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