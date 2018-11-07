2018-11-07T07:54:41+03:00
Общество

Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед

Дарья САВЕНКО
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Водителей просят быть внимательнееВодителей просят быть внимательнееФото: Дарья САВЕНКО
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Зима пришла в Алтайский край не только с ветрами и снегом, но и сильным гололедом. Из-за большого числа аварий, водителей просят быть внимательнее.

По данным синоптиков, в среду, 7 ноября, в отдельных районах Алтайского края пройдет снег, ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров. Днем температура воздуха по краю составит от -1 до +4 градусов. В Барнауле ожидается переменная облачность, снег, мокрый снег, гололед. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Днем в краевой столице будет около нуля градусов.

Водитель просят:

- соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию;

- избегать резких маневрирований и обгонов;

- воздержаться от дальних поездок в условиях сильной непогоды.

Перед поездкой необходимо проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи.

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