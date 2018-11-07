Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула

СЕГОДНЯ 07:03 2018-11-07T07:16:29+03:00

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В ночь с 6 на 7 ноября с улиц Барнаула было вывезено 2395 кубометров снега. На расчистке были задействованы силы МБУ «Автодорстрой».

Особое внимание дорожники уделили опасным участкам – спускам и подъемам. Для их обработки потребовалось 74 тонны песчано-соляной смеси.

- Необходимости в сплошной обработке реагентами проезжей части не возникло. На городских улицах работало 86 единиц снегоуборочной техники, - говорят в пресс-службе администрации краевой столицы.

В среду днем на уборку выйдут 70 машин. Основные силы дорожники направят на прометание проезжей части главных городских артерий и тротуаров. Причем на пешеходных зонах будут задействованы коммунальные машины и тракторы, оборудованные щетками.

С проезжей части снег будут убирать с помощью грейдеров. В комплексе с ними задействуют семь фронтальных погрузчиков и 20 самосвалов.

Помимо техники также на работу вышли 85 дворников и 38 грузчиков. Они вручную очищают остановки и подходы к пешеходным переходам, посыпают скользкие участки песком.