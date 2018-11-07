2018-11-07T07:03:49+03:00
Общество

В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Скриншот с сайта Siberia INNСкриншот с сайта Siberia INN
Изменить размер текста:

В Барнауле появилась гостиница, которая ориентируется на туристов, приезжающих в краевую столицу на шопинг.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления по внешним связям, туризму и курортному делу, отель под названием Siberia INN появился на проспекте Космонавтов, рядом с гипермаркетом "Алтай". Собственники отмечают, что гостиницу открыли, в том числе, для удобства жителей отдаленных районов Алтайского края, которые приезжают в Барнаул для шопинга, так называемых "шопинг-туристов".

В отеле 10 номеров: 8 отдельных, среди которых есть семейные, и 2 общих номера на 10 кроватей в каждом. Одновременно заведение может принять 38 человек. В номерах есть необходимая бытовая техника и мебель, кондиционеры, бесплатный Wi-Fi.

По словам директора отеля, обстановка выполнена в стиле «лофт». Стоимость одного места варьируется от 1,5 до 2 тысяч рублей в сутки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле