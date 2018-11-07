В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов

СЕГОДНЯ 06:58 2018-11-07T07:03:49+03:00

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В Барнауле появилась гостиница, которая ориентируется на туристов, приезжающих в краевую столицу на шопинг.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления по внешним связям, туризму и курортному делу, отель под названием Siberia INN появился на проспекте Космонавтов, рядом с гипермаркетом "Алтай". Собственники отмечают, что гостиницу открыли, в том числе, для удобства жителей отдаленных районов Алтайского края, которые приезжают в Барнаул для шопинга, так называемых "шопинг-туристов".

В отеле 10 номеров: 8 отдельных, среди которых есть семейные, и 2 общих номера на 10 кроватей в каждом. Одновременно заведение может принять 38 человек. В номерах есть необходимая бытовая техника и мебель, кондиционеры, бесплатный Wi-Fi.

По словам директора отеля, обстановка выполнена в стиле «лофт». Стоимость одного места варьируется от 1,5 до 2 тысяч рублей в сутки.