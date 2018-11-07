Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:24 2018-11-07T06:24:51+03:00

Благоустройство территории завершат только в 2019 году

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В Барнауле продолжается благоустройство третьего кольца на улице Малахова в районе пересечении с Северной Власихинской.

Напомним, строительство началось еще в прошлом году и, по словам заместителя председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Ивана Гармата, данная развязка значительно облегчила проезд на этом участке. Помимо этого снизилась аварийность, так как во время проезда по кольцу скорость транспорта снижается до 40 километров в час.

В начале этой осени работы продолжились. Подрядчик уложил верхний слой асфальтобетона, общая площадь которого составила более 20 тысяч квадратных метров, ширина проезжей части – 22 метра. Также на асфальт нанесена разметка. Обустроено освещение, правда, еще не полностью. Организованы пешеходные переходы и островки безопасности. Завезена земля для обустройства газонов.

Некоторые работы произвести в этом году уже не получится, поэтому благоустройство завершат только в 2019-м.