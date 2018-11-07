2018-11-07T06:23:54+03:00
Общество

Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле

САПОЖКОВА Александра
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В Барнауле небольшие пробки.В Барнауле небольшие пробки.Фото: Дарья САВЕНКО
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Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле после 9 часов утра. Заторы традиционно сохраняются на проспекте Ленина (перед мостом на Новом рынке), пересечении проспектов Красноармейского и Социалистического, на Павловском тракте (перед Малахова и в районе Власихинской).

Также, по данным сервиса Яндекс.Пробки, пробки имеют место быть на улице Советской Армии (перед Павловским трактом), на проспекте Калинина (в районе улицы Профинтерна) на пересечении улиц Матросова и Меланжевая.

По этим и некоторым другим участкам автомобили двигаются со скорость 5 км/час. На остальных дорогах обстановка благоприятная.

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