8 и 9 ноября ограничат движение по Старому мосту в Барнауле
8 и 9 ноября с 9 до 16 часов будет частично закрыто движение по Старому мосту в Барнауле.
Как сообщает Управление дорогами «Алтай», из Барнаула в Новоалтайск проезд будет открыт, полосу для автомобильного транспорта закроют по направлению из Новоалтайска в Барнаул.
- Ограничения связаны с ремонтом деформационных швов. Безопасность дорожного движения будут обеспечивать экипажи Госавтоинспекции, - рассказали в Упрдор «Алтай».
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок.
Телефон диспетчерской службы: (3852) 63-14-59.
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