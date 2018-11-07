8 и 9 ноября ограничат движение по Старому мосту в Барнауле

СЕГОДНЯ 04:51 2018-11-07T04:52:19+03:00

Там будут ремонтировать деформационные швы

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8 и 9 ноября с 9 до 16 часов будет частично закрыто движение по Старому мосту в Барнауле.

Как сообщает Управление дорогами «Алтай», из Барнаула в Новоалтайск проезд будет открыт, полосу для автомобильного транспорта закроют по направлению из Новоалтайска в Барнаул.

- Ограничения связаны с ремонтом деформационных швов. Безопасность дорожного движения будут обеспечивать экипажи Госавтоинспекции, - рассказали в Упрдор «Алтай».

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок.

Телефон диспетчерской службы: (3852) 63-14-59.

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