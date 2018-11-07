Педофил насиловал детей знакомых и своего сына

СЕГОДНЯ 04:12 2018-11-07T04:14:54+03:00

Изменить размер текста: A A

40-летний житель Барнаула приговорен к 20-ти годам колонии строгого режима за изнасилование детей.

Как сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю, в июне-августе 2017 года он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 2-летней дочери и 5-летнего сына своих знакомых.

- Мать оставляла детей ненадолго с мужчиной, так как он был давним другом семьи и охотно соглашался посидеть с ними. В это время и совершалось насилие. Свои действия мужчина снимал на камеру мобильного телефона, - рассказали в ведомстве.

Также доказана причастность осужденного к насильственным действим сексуального характера в отношении своего 7-летнего сына.

Мужчина вину признал в полном объеме. Его судили по двум статьям - насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов.

Читайте также: Жертвами двух педофилов стали дети из Алтайского края от 2 до 11 лет