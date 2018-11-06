2018-11-06T17:52:01+03:00
Спорт

Открытый чемпионат по атлетическому и модельному фитнесу пройдет в Барнауле

В нем примут участие сильнейшие спортсмены
Анна СЕМИНА
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В Барнауле в очередной раз пройдет традиционный турнир по атлетическому и модельному фитнесу – Открытый чемпионат Алтайского края. Соревнования состоятся в воскресенье, 11 ноября.

Как сообщают организаторы, для участия в турнире уже зарегистрировались сильнейшие атлеты со всего края. Ранее они уже завоевывали титулы международных турниров.

- Ожидается очень упорная борьба, как за денежный приз, так и за поездку на чемпионат России 2019 года. Общий призовой фонд турнира составит более 150 тысяч рублей. Число участников растет с каждым турниром! – говорят организаторы.

Мероприятие состоится в ДК «Сибэнергомаш» (проспект Ленина, 147). Начало мероприятия в 17.00. Стоимость входных билетов от 150 до 550 рублей.

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