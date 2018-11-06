Погода на 7 ноября 2018 года в Барнауле: мокрый снег и гололед

6 Нояб. 14:05 2018-11-06T14:05:00+03:00

Синоптики рассказали о погоде на 7 ноября 2018 года в Барнауле Фото: Дарья САВЕНКО

Синоптики рассказали о погоде на 7 ноября 2018 года в Барнауле

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В среду, 7 ноября 2018 года, в Барнауле ожидается ветреная погода со снегом.

Как сообщили синоптики, в краевой столице переменная облачность, снег, мокрый снег, на дорогах сильный гололед. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В ночь на среду температура воздуха опустится до -3…-5 градусов, а днем поднимется до 0.

В крае также переменная облачность, ночью в большинстве, а днем в отдельных районах снег, мокрый снег, ночью местами сильный снег, на дорогах гололед. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью опустится до -1…-6 градусов, а днем поднимется до -1…+4 градусов.

Опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируется.

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