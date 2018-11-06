Продуктов на 7,6 млн рублей купили барнаульцы на ярмарках

6 Нояб. 13:51 2018-11-06T13:51:23+03:00

Ярмарки также пройдут в субботу, 10 ноября. Фото: Дарья САВЕНКО

Они также пройдут в субботу, 10 ноября.

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Товарооборот социальных ярмарок, которые прошли в субботу, 3 ноября, в краевой столице составил 7,6 миллиона рублей.

Как сообщают в пресс-службе городской администрации, свою продукцию там представили 112 оптово-розничных предприятий, 116 товаропроизводителей и 28 крестьянских, фермерских хозяйств.

Отметим, что такие ярмарки будут организованы 10 ноября в пригороде Барнаула. В продаже будет представлен широкий ассортимент товаров: яйцо, мясо птицы, свинина и говядина, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар, фрукты, овощи и другое.

Торговые площадки будут размещены с 10.00 до 14.00 по следующим адресам:

Индустриальный район

- микрорайон Новосиликатный – улице Новосибирская,16в.

Ленинский район

- поселок Научный городок

Октябрьский район

- улица Титова,9.

Центральный район

- село Лебяжье – улица Центральная, 65а;

- микрорайон Затон – улица Водников, 11.

- улица Чайковского, 21а.