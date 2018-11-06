В Барнауле трамвай пройдет по историческому маршруту

6 Нояб. 13:50 2018-11-06T13:51:04+03:00

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В Барнауле в честь 70-летия со дня открытия движения городского электротранспорта состоится экскурсия по историческому трамвайному маршруту.

Как сообщают в пресс-службе «Горэлектротранса», 7 ноября 1948 года в Барнауле открыли первый трамвайный маршрут. Его протяженность составила 24,5 километра. Рельсы проложили от площади Свободы до Нового рынка и обратно.

Завтра, 7 ноября, предприятие повторит первый рейс по тому же "историческому" маршруту. В современном трамвае «Пионер» провезут сотрудников и ветеранов МУП. Работник с многолетним стажем, председатель совета ветеранов ГЭТ Нина Кузнецова и заместитель начальника депо №1 по эксплуатации Александр Осавитный расскажут немного об истории становления «Горэлектротранса», а о нынешнем положении дел поведает директор Николай Петряшин.

Начало экскурсии в 10.10. Отправление от площади Свободы.