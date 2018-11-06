2018-11-06T13:03:07+03:00
Общество

Кондитер из Алтайского края вошла в список лучших в России

Из 17-ти конкурсантов она заняла 10 место
Анна СЕМИНА
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Конкурсанты должны были создать кондитерское изделиеКонкурсанты должны были создать кондитерское изделиеФото: Анна СЕМИНА
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Кондитер из Алтайского края приняла участие в этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Он прошел в Тамбове.

Честь алтайских поваров-кондитеров отстаивала Анастасия Агаркова из ресторана «QQ Lexx» (Барнаула). Ее соперниками в финале стали еще 16 конкурсантов. В итоге по количеству баллов Анастасия стала десятой. Надо отметить, что это достойный результат, ведь девушка была самой молодой участницей состязания.

Как сообщают в пресс-службе Минтрудсоцзащиты Алтайского края, участники за отведенное время (шесть часов) должны были приготовить кондитерские изделия. Однако практика – это не все. Помимо этого конкурсантов проверяли на знание теории. Там были вопросы по технологии производства, санитарным правилам, работе технологического оборудования, применении правил охраны труда и так далее.

Победителем же стал представитель Тамбовской области Александр Боярский.

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