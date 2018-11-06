Двух рабочих зарезали в алтайской школе искусств
Двух мужчин убили в Тальменском районе Алтайского края. Их зарезали.
О происшествии сообщается в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». В посте говорится, что тела двух мужчин с «признаками насильственной смерти» были обнаружены в здании школы искусств села Ларичиха. По неофициальной информации их зарезали.
- Действительно, такое происшествие имеет место быть. Мужчины были рабочими, они перекрывали крышу данного учебного заведения. Более подробная информация будет позже, - подтвердили «Комсомольской правде» - Барнаул» в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведется расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Устанавливается личность убийцы.