Двух рабочих зарезали в алтайской школе искусств

6 Нояб. 12:35 2018-11-06T13:02:38+03:00

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Двух мужчин убили в Тальменском районе Алтайского края. Их зарезали.

О происшествии сообщается в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». В посте говорится, что тела двух мужчин с «признаками насильственной смерти» были обнаружены в здании школы искусств села Ларичиха. По неофициальной информации их зарезали.

- Действительно, такое происшествие имеет место быть. Мужчины были рабочими, они перекрывали крышу данного учебного заведения. Более подробная информация будет позже, - подтвердили «Комсомольской правде» - Барнаул» в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведется расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Устанавливается личность убийцы.