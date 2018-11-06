Девушку сбили в Барнауле

6 Нояб. 12:08 2018-11-06T12:08:29+03:00

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Неизвестный водитель во вторник, 6 ноября, сбил 18-летнюю девушку в Барнауле и скрылся с места аварии.

О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы. В паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте» они рассказали, что сегодня утром, в период с 8.11 до 8.15 на улице Юрина в районе остановки «Больница шинного завода» водитель Toyota RAV4 сбил 18-летнюю девушку.

- Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места происшествия уехал, - говорится в сообщении.

Номер автомобиля пострадавшая не смогла запомнить. Только цвет – белый.

Если кто-то стал очевидцем данной аварии, либо она попала в объектив видеорегистратора, просят сообщить по телефону: 8-983-547-36-00 Евгений. Либо по номерам полиции: (3852) 393-605, 391-090, 393-555 или 02.