2018-11-06T12:08:29+03:00
Происшествия

Девушку сбили в Барнауле

Водитель скрылся с места аварии
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Девушку сбили на пешеходном переходеДевушку сбили на пешеходном переходеФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

Неизвестный водитель во вторник, 6 ноября, сбил 18-летнюю девушку в Барнауле и скрылся с места аварии.

О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы. В паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте» они рассказали, что сегодня утром, в период с 8.11 до 8.15 на улице Юрина в районе остановки «Больница шинного завода» водитель Toyota RAV4 сбил 18-летнюю девушку.

- Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места происшествия уехал, - говорится в сообщении.

Номер автомобиля пострадавшая не смогла запомнить. Только цвет – белый.

Если кто-то стал очевидцем данной аварии, либо она попала в объектив видеорегистратора, просят сообщить по телефону: 8-983-547-36-00 Евгений. Либо по номерам полиции: (3852) 393-605, 391-090, 393-555 или 02.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле